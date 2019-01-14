Ford закроет два завода в России. Там выпускают Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport

Два совместных предприятия Ford Sollers, которые расположены во Всеволожске и Набережных Челнах, прекратят выпуск автомобилей. Как сообщает «Авторевю» со ссылкой на собственные источники, вопрос о закрытии заводов практически решён.

Читайте также: Компания Apple переманила к себе лучшего дизайнера Tesla

На этих площадках выпускаются четыре модели марки. Под Петербургом собирают Focus и Mondeo, а в Татарстане — Fiesta и EcoSport. После сворачивания производства эти автомобили либо уйдут из России, либо станут импортными. Выпуск Mondeo хотят полностью перенести в Китай, а Fiesta станет индийской.

По данным того же издания, в России сохранится сборка лишь одной модели Ford — фургона Transit, который выпускают в Елабуге. Здесь же производят кроссоверы Explorer и Kuga, судьба которых также остаётся под вопросом.

Помимо трёх автомобильных предприятий, у Ford Sollers есть в России завод двигателей. Он открылся в Елабуге в 2015 году.

По словам вице-президента Ford Стивена Армстронга, который отвечает за рынки Европы, Ближнего Востока и Африки, совместное предприятие Ford Sollers убыточно. Окончательное решение о будущем альянса будет принято во втором квартале 2019 года.

Ford оптимизирует работу не только в России, но и других странах. В прошлом году были пересмотрены планы в Северной Америке (сокращение количества платформ, отказ от легковушек в пользу кроссоверов и внедорожников), теперь также стало известно об изменениях в Европе. С 2010 года доля бренда на этом рынке снизилась примерно на 25%, а в прошлом году местное отделение «Форда» показало убыток в сотни миллионов евро. В планах компании — сокращать сотрудников и отказываться от невостребованных моделей, в частности — от компактвэнов семейства C-Max.