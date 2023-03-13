Ford відправляє у відставку два мінівени. Ford Galaxy та S-Max знімають з виробництва.

Компанія Ford продовжує трансформацію модельної лінійки у Європі. Днями стало відомо, що вже влітку наступного року у відставку відправлять Fiesta, а тепер з'ясувалося, що «під ніж» пустять і мінівени Galaxy та S-Max.

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Останні екземпляри Galaxy та S-Max зійдуть з конвеєра навесні 2023 року, і прямої заміни ні в того, ні в іншого не буде. На рішення вплинув невисокий попит на Galaxy та S-Max: за минулий рік у Європі було продано лише 4,7 тисячі та 7,4 тисячі таких машин відповідно.

Загалом Ford вдалося продати понад 820 тисяч екземплярів Galaxy і приблизно 520 тисяч S-Max. В даний час обидві моделі вже не можна купити у дилерів, а завод у Валенсії, де виробляються Galaxy і S-Max, до весни 2023 відпрацьовуватиме вже прийняті замовлення. На тому ж заводі донедавна збирали і Mondeo для європейського ринку, але його відправили у відставку ще раніше – навесні цього року.

Повертаючись до Galaxy та S-Max, останнє велике оновлення ці моделі пережили 2021-го – тоді в Європі були представлені гібридні модифікації мінівенів. Електрифіковані S-Max Hybrid та Galaxy Hybrid оснащувалися «атмосферником» об'ємом 2,5 літра, що працює за циклом Аткінсона, електромотором, варіатором та тяговою батареєю на 1,1 кіловат-години. У змішаному циклі вони споживали близько 6,5 літра палива на 100 кілометрів і викидають у повітря на десять відсотків менше CO₂, ніж дизельні аналоги – 146-147 та 148-149 грамів на кілометр.

Що ж до згаданої Fiesta, то їй дали термін у Європі до літа 2023-го, після чого виробництво моделі на заводі в Німеччині буде завершено. Як і у випадку з Galaxy та S-Max, наступника у Фієсти не буде, хоча частково її може замінити електричний крос-хетчбек Puma. У європейському офісі Ford пояснили, що компанія «спрощує та оптимізує модельний ряд, щоб адаптувати його до споживчого попиту».