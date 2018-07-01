Що може зробити Тесла, Форд зробить краще.

Виконавчий директор Ford Europe Стівен Армстронг вирішив “підколоти” Ілона Маска у відповідь на його радісний твіт про досягнення Тесли у другому кварталі року.

У своему Twitter Ілон Маск привітав своїх співробітників – “команду Тесла” – з довгоочікуваним досягненням запланованого обсягу виробництва 7000 автомобілів на тиждень.

Однак Армстронг тут же відповів йому, що таку кількість машин Ford будує за 4 години.

І хоча у компанії Форд довга історія і значні виробничі потужності, на сьогодні Тесла виробляє усе ж більше електрокарів, ніж “блакитний овал”.

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