Водень можна використовувати і у звичайному двигуні внутрішнього згоряння. Складність полягає лише у методі зберігання водню на борту авто та в особливостях роботи паливної системи.

Гонка за електрифікацію призвела до того, що багато автовиробників кинулися створювати електромобілі, залишивши інші “зелені” варіанти, такі як водень, відкладеними. Однак не всі гонки є спринтерськими, і точно так, як черепаха і кролик, водень може повільно надолужити втрачене.

Читайте також: Компанія Cummins представила двигун, здатний працювати на будь-якому пальному

Згідно з документами, вперше виявленими Muscle Cars and Trucks, Ford запатентував конструкцію водневого двигуна з безпосереднім упорскуванням та турбокомпресором, який може значно зменшити проблеми переддетонації, що виникають при спалюванні водневого палива.

Патент Ford показує, як бренд планує змішувати повітря та паливо у потрібний час для досягнення оптимальної ефективності. Простіше кажучи, водень любить вибухати, тому дуже важливо контролювати момент вибуху.

Якщо двигун не отримує правильну суміш повітря та палива, паливо може здетонувати раніше, викликаючи “удар” по двигуну, втрату потужності та можливе пошкодження. Конструкція Ford регулює повітря та паливо окремо, використовуючи безпосереднє упорскування палива та повністю регульовану рециркуляцію відпрацьованих газів (EGR) для управління подачею повітря.

Регульований час відкриття клапанів також допомагає контролювати правильний час надходження повітря та палива до камери згоряння. Система може зменшувати потік газів від EGR, коли потрібен більший крутний момент.

Коли від двигуна потрібна менша віддача, потік від клапана EGR збільшується, зменшуючи кількість кисню і паливо. Хоча в патенті Ford вказано лише один циліндр, бренд сподівається розширити технологію, включивши до неї кілька циліндрів. Отже, якщо нам пощастить, ми зможемо побачити водневий двигун V8, який продовжить життя спортивних автомобілів, таких як Mustang, на довгі роки.