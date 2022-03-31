Водород можно использовать и в обычном двигателе внутреннего сгорания. Сложность заключается лишь в методе хранения водорода на борту авто и в особенностях работы топливной системы.

Гонка за электрификацию привела к тому, что многие автопроизводители бросились создавать электромобили, оставив другие “зеленые” варианты, такие как водород, отложенными. Однако не все гонки являются спринтерскими, и точно так, как черепаха и кролик, водород может медленно наверстать упущенное.

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Согласно документам, впервые выявленными Muscle Cars and Trucks, Ford запатентовал конструкцию водородного двигателя с непосредственным впрыском и турбокомпрессором, который может значительно уменьшить проблемы переддетонації, возникающих при сжигании водородного топлива.

Патент Ford показывает, как бренд планирует смешивать воздух и топливо в нужное время для достижения оптимальной эффективности. Проще говоря, водород любит взрываться, поэтому очень важно контролировать момент взрыва.

Если двигатель не получает правильную смесь воздуха и топлива, топливо может сдетонировать раньше, вызывая удар по двигателю, потери мощности и возможном повреждении. Конструкция Ford регулирует воздух и топливо отдельно, используя непосредственный впрыск топлива и полностью регулируемую рециркуляцию отработавших газов (EGR) для управления подачей воздуха.

Регулируемое время открытия клапанов также помогает контролировать правильное время поступления воздуха и топлива в камеру сгорания. Система может уменьшать поток газов от EGR, когда требуется больший крутящий момент.

Когда от двигателя требуется меньшая отдача, поток от клапана EGR увеличивается, уменьшая количество кислорода и топливо. Хотя в патенте Ford указан только один цилиндр, бренд надеется расширить технологию, включив в нее несколько цилиндров. Итак, если нам повезет, мы сможем увидеть водородный двигатель V8, который продлит жизнь спортивных автомобилей, таких как Mustang, на долгие годы.