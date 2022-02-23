Двигатели внутреннего сгорания доживают свои дни с тотальным переходом индустрии на выпуск электромобилей. С тех пор, как это стало понятно, автопромышленность и большая нефть пытаются спасти ДВС. Теперь один из самых известных производителей крупных дизельных моторов присоединился к когорте брендов с альтернативным ДВС, способным работать на любом топливе.

Далеко не все люди уверены, что электромобили являются лучшим решением для сохранения окружающей среды. Они частично правы, но лучшей альтернативы пока нет. Хотя некоторые компании прилагают усилия для продолжения использования ДВС.

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Американская компания Cummins является одним из крупнейших игроков в области двигателей внутреннего сгорания, а недавно объявила о планах перехода на водород. Поскольку водород горит иначе, чем другие виды топлива, Cummins разработали оптимизированную камеру сгорания для смешивания горючей смеси. После этого производитель двигателей пошел еще дальше и представил то, что называет "независимым от топлива двигателем". Это платформа двигателя, которая может сжигать любое горючее, хотя не все одновременно. Это означает, что двигатель почти одинаков, независимо от того, какое топливо он использует, но с небольшими адаптациями для каждого типа топлива. Это экономит время на разработку и деньги на производство, а также обеспечивает повышенную гибкость для клиентов Cummins.

Независимо от горючего, эти двигатели будут иметь то же основание под прокладкой головки, а компоненты над прокладкой будут отличаться, в зависимости от горючего. Это необходимо для оптимизации сжигания и повышения эффективности, адаптации к характеристикам каждого топлива. Cummins будет применять этот подход к дизайну в легендарных сериях двигателей B, L и X, которые будут доступны для работы на дизеле, природном газе и водороде.

В зависимости от типа топлива эти двигатели будут значительно чище традиционных моторов аналогичного объема и характеристик, хотя все еще будут выбрасывать в атмосферу определенное количество вредных химических соединений. Кроме того, ДВС все еще обладают низким КПД, тогда как электрические моторы обеспечивают до 96% полезного действия при работе.

Фото: “всеядный” двигатель Cummins / Cummins