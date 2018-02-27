Німецька компанія збирається представити модель у Женеві 8 березня, але пара знімків нового седана вже потрапила у інтернет.

Кібершпигуни завадили Audi здерегти інтригу, опублікувавши у мережі зображення нової А6, котру німецька компанія збирається показати у Женеві 6 березня.

Варто зазначити, що панове з Інгольштадту і самі не люблять сюрпризів, судячи з цих фото – новий седан майже повністю копіює зовнішність моделей А7 і А8. Це так званий ефект “матрьошки”. Нове покоління А6 побудовано на платформі MLB Evo і має усе необхідне для реалізації технології автопілотування 3-го рівня. Це означає, що автомобіль буде "умовно автономним" і здатен контролювати більшість параметрів руху – розгін, гальмування, повороти, самостійно паркуватись і так далі. Однак водій при цьому повинен бути готовий в будь-який момент узяти управління на себе. Аналогічна система штучного інтелекту Audi Ai вже реалізована у ліфтбеку А7 та флагманському седані А8. Щоправда, поки що вона працює не на повну потужність, через прогалини у законодавстві більшості країн.

Ймовірно, інтер'єр новинки, також буде дуже близький до архітектури А7 – з віртуальною панеллю приладів та двома сенсорними екранами на центральній консолі.

Новий Audi A6 оснащуватиметься 2- і 3-літровими бензиновими і дизельними двигунами TFSI/TDI, а також матиме дві гібридні версії. Версія S6 з потужним 2,9-літровим двигуном з двома турбінами від Audi RS5 та Porsche Panamera S має з’явитись у 2019 році. А топова версія Audi RS6, ймовірно, вийде ближче до 2020 року. У цій комплектації буде чотирилітровий V8 з подвійним турбонаддувом і електромотором – така комбінація використовується у нових Porsche Panamera Turbo S, Lamborghini Urus та Bentley Continental GTC.

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