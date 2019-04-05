"Фотографуй і відправляй в поліцію". Таку пораду можна зустріти в фейсбуці і за його межами. Так рекомендують карати хамів, які паркують автомобілі на тротуарах, зупинках і переходах.

Дехто всерйоз вірить, що відправлена в поліцію фотографія, на якій явно видно порушення дозволить залучити водія до відповідальності. Але це не так!

Фото, на ких видно Mercedes G-класс, який явно порушує Правила дорожнього руху – зупинився варто прямо на пішохідному переході, відправили в поліцію. На фото видно знак, номери, обстановку. Все як в мануалі. У заяві також вказаний час, адреса і пункт правил який забороняє зупинку та стоянку на переході.

Здавалось, що поліція повинна притягнути водія до відповідальності. Але відповідь була дещо інша.

Розгляд справи заяви зайняв 23 дні. Саме стільки знадобилося поліцейським, щоб написати відповідь, в якому вказати, що вони нічого не можу зробити. У поліції лише порадили дзвонити 102 в разі виявлення таких порушень.