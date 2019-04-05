"Фотографируй и отправляй в полицию". Такой совет можно встретить в фейсбуке и за его пределами. Так рекомендуют наказывать хамов, которые паркуют автомобили на тротуарах, остановках и переходах.

Некоторые всерьез верят, что отправленная в полицию фотография, на которой явно видны нарушения позволит привлечь водителя к ответственности. Но это не так!

Фото, на котором видно Mercedes G-класс, который явно нарушает Правила дорожного движения – остановился стоит прямо на пешеходном переходе, отправили в полицию. На фото виден знак, номера, обстановку. Все как в мануале. В заявлении также указано время, адрес и пункт правил запрещающий остановку и стоянку на переходе.

Казалось, что полиция должна привлечь водителя к ответственности. Но ответ был несколько иным.

Рассмотрение дела заявления заняло 23 дня. Именно столько понадобилось полицейским, чтобы написать ответ, в котором указать, что они ничего не могут сделать. В полиции лишь посоветовали звонить 102 в случае выявления таких нарушений.