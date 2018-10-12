Geely планирует реализовать более 1,5 млн. автомобилей оснащенных новой смарт-экосистемой GKUI в 2018 году.

Смарт экосистема GKUI удобна в использовании и интуитивно понятна для всех, кто привык пользоваться смартфонами. При этом функционал системы выходит далеко за рамки обычного пользовательского интерфейса и в будущем будет включать в себя элементы активной безопасности, такие как автоматическая парковка, несколько видео-камер, включая камеру переднего радара, а также элементы пассивной безопасности, например, система кругового обзора «360° vision».

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Одной из ключевых особенностей смарт-экосистемы Geely является возможность бесконтактного обновления драйверов элементов самой системы, приложений и операционной системы в целом. Система GKUI является независимой, открытой и удобной платформой для создания дополнительных полезных приложений любым разработчиком.

Большая часть элементов и приложений работает на основе распознавания речи при помощи искусственного интеллекта. Голосовой контроль позволяет управлять такими функциями как навигация, климат контроль, открывание и закрывание окон — система понимает сотни команд. Она даже понимает какое именно окно вы хотите открыть, делая вывод из того, на каком сидении вы сидите.

Кроме того, посредством системы GKUI владелец автомобиля можете попросить свой автомобиль проверить продукты в холодильнике, и заказать он-лайн те, которых там нет, либо проложить маршрут домой через подходящий магазин.

Сегодня Geely устанавливает на автомобили системуа GKUI только первого поколения. В следующем поколении компания ECARX планирует реализовать такие функции как мониторинг состояния водителя для обеспечения безопасности во время вождения. В третьем поколении системы GKUI будут представлены более продвинутые функции, например, автономная парковка по аналогии с парковкой служащим гостиницы. Конечная цель разработки этой системы по мере ее усовершенствования заключается во внедрении автономного вождения и управления автомобилем.