У Пекіні китайська компанія показала концепт кросовера "на батарейках", котрий демонструє новий стиль у дизайні марки.

Китайська компанія Geely представила прототип нового електричного кросовера Concept Icon. Новинка збудована на платформі CMA, яка є базою для Volvo ХС40.

Розробкою нового Concept Icon займалася шанхайська дизайн-студія під керівництвом віце-президента Geely Design China Гая Бургойна. Окрім того, що концепт базується на платформі СМА, виробник не наводить жодних технічних даних. Що й не дивно, оскільки мета Icon – познайомити публіку з новим стилем Geely.

Зовні кросовер являє собою образчик мінімалізму, у лицьовій частині автомобіля погляд притягують тонкі денні ходові фари та головна оптика у формі знаку нескінченності. Таку ж форму мають і задні ліхтарі. Кросовер не має центральної стійки, а його передні і задні двері відкриваються в різні боки. Інтер’єр концепта, як і кузов, оформлений у дусі мінімалізму.

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