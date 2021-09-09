Китайська компанія Geely Auto призначила новим віцепрезидентом з глобального дизайну Стефана Сілаффа, який замінить на цій посаді Пітера Хорбері. Останній перейде на аналогічну посаду в Group Lotus, підконтрольну Geely.

У 2015 році Стефан Сілафф був призначений директором з дизайну Bentley Motors, а до того він працював у Audi, Mercedes-Benz та Volkswagen Group. Сілафф відомий моделями Audi А1 та А7 першого покоління, а також кількома моделями Bentley. З новим призначенням, Стефан Сілафф буде контролювати весь портфель брендів Geely Auto Group.

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До повністю підконтрольних Geely Auto Group брендів належать Lynk & Co, Geely Auto, Geometry та Zeekr. Компанія також має частку у Volvo Cars, однак їх дизайн-конструкторські відділи є окремими.

Президент Geely Holding Group, Енді Ан Конгуй, який також є генеральним директором Zeekr Technology, заявив, що компанія високо цінує внесок Пітера Хорбері та відданість компанії Geely протягом десятирічної роботи в компанії. Хорбері допоміг визначити імідж бренду Geely та створив нову мову дизайну.

До приходу в Geely Пітер Хорбері працював у Volvo, створивши такі моделі, як Volvo 480 ES, Volvo C70, S70, V70, S60, XC90 першого покоління, S40 2004 року та V50.

Фото: Geely Binyue Pro / Geely