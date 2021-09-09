Китайская компания Geely Auto назначила новым вице-президентом по глобальному дизайну Стефана Силаффа, который заменит на этом посту Питера Хорбери. Последний перейдет на аналогичную должность в Group Lotus, подконтрольную Geely.

В 2015 году Стефан Силафф был назначен директором по дизайну Bentley Motors, а до этого он работал в Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen Group. Силафф известный моделями Audi А1 и А7 первого поколения, а также несколькими моделями Bentley. После нового назначения, Стефан Силафф будет контролировать весь портфель брендов Geely Auto Group.

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К полностью подконтрольным Geely Auto Group брендам принадлежат Lynk & Co, Geely Auto, Geometry и Zeekr. Компания также имеет долю в Volvo Cars, однако их дизайн-конструкторские отделы работают отдельно.

Президент Geely Holding Group, Энди Ан Конгуй, который также является генеральным директором Zeekr Technology, заявил, что компания высоко ценит вклад Питера Хорбери и преданность компании Geely течение десятилетней работы в компании. Хорбери помог определить имидж бренда Geely и создал новый язык дизайна.

До прихода в Geely Питер Хорбери работал в Volvo, создав такие модели, как Volvo 480 ES, Volvo C70, S70, V70, S60, XC90 первого поколения, S40 2004 года и V50.

Фото: Geely Binyue Pro / Geely