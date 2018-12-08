Поки усі випускають електромобілі, General Motors випустив війське авто, яке заправляється воднем.

Пікап, який розробляють для військових, називатиметься Chevrolet Silverado ZH2.

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Головною відмінністю автівки є те, що вона працює на паливних елементах. Тобто, заправляється воднем.



Двигун Chevrolet Silverado ZH2 працює на водні

Поки що пікап є лише концептом. Але вже відомо, що він отримав підсилену підвіску, модернізовану літій-іонну батарею, нове покоління установки, що працює на водні, та запас ходу у 650 кілометрів.

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