GM запатентував систему, яка оцінює психічний стан водія та блокує автомобіль

Під назвою «Оцінка психічного благополуччя пасажирів автомобіля та розгортання заходів протидії» патент зосереджений на серії датчиків і модулів, які оцінюють те, що відбувається в автомобілі. Залежно від ситуації автоматика може активувати різні контрзаходи, щоб запобігти «небажаній ситуації» за кермом.

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Подібним чином у патенті згадується, що водій та інші пасажири в транспортному засобі підпадають під дію цієї запропонованої системи. Тим не менш, не потрібно читати між рядків, щоб зрозуміти ширшу картину, особливо якщо в описі патенту згадується телеметричний моніторинг для різкого гальмування або прискорення, заднього борту, використання гудка та мікрофона для прослуховування розмов у салоні.

Короткий опис системи від GM є таким, який оцінює "психічне благополуччя водія під час керування транспортним засобом і розгортає контрзаходи у відповідь на рівень уважності водія, який виходить за межі бажаного діапазону". Пізніше в патентній формулюванні вказується, що водій і «кілька пасажирів» піддаються різним негативним подразникам, які можуть викликати стрес. Саме тут на допомогу входить система, яка використовує набір датчиків для моніторингу дій автомобіля разом із біометричними датчиками, які спостерігають за водієм.

Отже, якщо водій помітно нервує, система може вирішити, що психічний стан не найкращий для водіння, і вжити численних заходів, щоб виправити ситуацію. Починається з простого попередження, яке рекомендує «вправу», наприклад глибокий вдих. Наступний рівень рекомендує зателефонувати комусь (звичайно, використовуючи систему гучного зв’язку в автомобілі), але третій рівень автоматично викликає навченого консультанта, щоб угамувати водія.

Інший запропонований спосіб дій, який може бути досить суперечливим, передбачає активацію однієї або кількох передових систем допомоги водієві (ADAS), щоб покращити безпеку. Патент описує це як ADAS, який «налаштований для забезпечення рівня автономного керування транспортним засобом... таким, що водієві транспортного засобу не потрібно брати активну участь в управлінні однією чи кількома функціями керування транспортним засобом».

Як і у випадку з усіма патентами, немає гарантії, що ця ідея коли-небудь досягне виробництва. Сповіщення водіїв і телефонні дзвінки, безумовно, можливі, але більш серйозні запитання щодо примусової активації систем допомоги водієві можуть бути проблемою. У будь-якому випадку, краще зберігати спокій. Інакше автомобіль обладнаний такою системою може поставити тайм-аут, поки водій не заспокоїться.