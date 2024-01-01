GM запатентовал систему, которая оценивает психическое состояние водителя и блокирует автомобиль

Под названием "Оценка психического благополучия пассажиров автомобиля и развертывание мер противодействия" патент сосредоточен на серии датчиков и модулей, которые оценивают то, что происходит в автомобиле. В зависимости от ситуации автоматика может активировать различные контрмеры, чтобы предотвратить "нежелательную ситуацию" за рулем.

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Подобным образом в патенте упоминается, что водитель и другие пассажиры в транспортном средстве подпадают под действие этой предложенной системы. Тем не менее, не нужно читать между строк, чтобы понять более широкую картину, особенно если в описании патента упоминается телеметрический мониторинг для резкого торможения или ускорения, заднего борта, использование гудка и микрофона для прослушивания разговоров в салоне.

Краткое описание системы от GM является таким, который оценивает "психическое благополучие водителя во время управления транспортным средством и разворачивает контрмеры в ответ на уровень внимательности водителя, который выходит за пределы желаемого диапазона". Позже в патентной формулировке указывается, что водитель и "несколько пассажиров" подвергаются различным негативным раздражителям, которые могут вызвать стресс. Именно здесь на помощь входит система, которая использует набор датчиков для мониторинга действий автомобиля вместе с биометрическими датчиками, которые наблюдают за водителем.

Итак, если водитель заметно нервничает, система может решить, что психическое состояние не лучшее для вождения, и принять многочисленные меры, чтобы исправить ситуацию. Начинается с простого предупреждения, которое рекомендует "упражнение", например глубокий вдох. Следующий уровень рекомендует позвонить кому-то (обычно, используя систему громкой связи в автомобиле), но третий уровень автоматически вызывает обученного консультанта, чтобы успокоить водителя.

Другой предложенный способ действий, который может быть довольно противоречивым, предусматривает активацию одной или нескольких передовых систем помощи водителю (ADAS), чтобы улучшить безопасность. Патент описывает это как ADAS, который "настроен для обеспечения уровня автономного управления транспортным средством... таким, что водителю транспортного средства не нужно принимать активное участие в управлении одной или несколькими функциями управления транспортным средством".

Как и в случае со всеми патентами, нет гарантии, что эта идея когда-нибудь достигнет производства. Оповещения водителей и телефонные звонки, безусловно, возможны, но более серьезные вопросы по принудительной активации систем помощи водителю могут быть проблемой. В любом случае, лучше сохранять спокойствие. Иначе автомобиль оборудованный такой системой может поставить тайм-аут, пока водитель не успокоится.