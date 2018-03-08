Цей розбишака виглядає так, наче нікого не боїться. Він тримає у кишені неабиякий запас потужності й динаміки,, аби гідно вистояти проти ваших Ferrari та Aston Martin.

Zenvo TSR-S – версія трекового суперкара, що дозволена на громадських дорогах. Датська компанія вирішила обмежити кількість таких авто усього п’ятьма екземплярами. Скільки коштує квиток до клубу обраних – не кажуть.

У вуглецево-алюмінієвих надрах цього купе ховаєтсья 5,8-літровий V8 з двома нагнітачами, що виробляє потужність у 1177 кінських сил. Двигун з’єднано з спортивною семиступінчатою коробкою передач. Ця комбінація, у поєднанні з відмінною аеродинамікою, дозволяє на спринті до першої сотні показувати 2,8 секунди. Дуже непоганий результат і на наступній сотні: до 200 км/год TSR-S розганяється за 6,8 секунди.

Датська компанія каже, що новий суперкар "дуже близький до справжньої гоночної машини", але також залишається легко керованим на громадських дорогах. Водій може за бажанням змінити параметри продуктивності автомобіля, вибравши один з трьох доступних режимів. Мінімальна потужність двигуна – 700 к.с., а у режимах IQ і Maximum потенціал двигуна V8 biturbo розкривається на повну.

Фото: Motor1

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