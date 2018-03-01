Красиві жінки поруч з гарними автомобілями завжди притягували погляди чоловіків, тож ми не могли не показати вам усіх красунь Женевського автосалону 2018. Можливо це востаннє.

Світова тенденція до відмови від використання привабливих жінок на автомобільних заходах поширюється. Спочатку Формула-1 відмовилась від grid girls, згодом і комітет Женевського автосалону повідомив про подібне рішення. Та деякі компанії усе ж наважились запросити для роботи на автошоу чарівних красунь.

Нині це вважається проявом сексизму і не виключено, що за кілька років ми не побачимо поряд з розкішними автомобілями не менш розкішних красунь. Тож скористаємось шансом зараз.

У минулі роки ходила примовка, що чим гірше справи у світового автопрому, тим коротші спідниці у дівчат на стендах. Судячи з вбрання красунь цього року, у автовиробників з усе дуже добре.

Фото: Красуні з Женевського автосалону 2018 / automps.ru

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