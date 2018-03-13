Навіть фірмовий Supercharger заряджає акумулятор Tesla значно довше, ніж знадобиться для поповнення бензобаку. Чим заповнити цей час? Правильно, попоїсти у фірмовому ресторані Тесла.

За чутками ресторан Tesla буде виконаний у ретро-стилі та нагадуватиме популярні закусочні з шістдесятих. Заклад швидкого харчування та швидкого заряджання скоро може з’явитись у Санта-Моніці.

Ілон Маск у своєму Твітері якось обмовився, що хотів би відкрити “олд-скульний ресторан швидкого харчування з офіціантами на роликових ковзанах” та стилістикою рок-н-роллу. Схоже, компанія зробила перший крок до реалізації цієї мрії.

Tesla подала заявку на отримання дозволів на будівництво на узбережжі Санта-Моніки. У заявці значиться, що на цій території планується побудувати "ресторан та станцію швидкої зарядки електромобілів". Поки що місцева влада прийняла лише попередню заявку, тож про строки появи ресторану “Суперчарджер” говорити поки зарано.

Фото: Заявка на цільове використання земельної ділянки від Tesla / electrek

Однак Маск додав до попередньої заяви, що на стіні ресторану буде встановлено екран, на якому крутитимуть класичні фільми, а меню ресторану буде інтегроване в “планшет” у автомобілі, тож зробити замовлення можна буде не виходячи з машини.

Нещодавно Tesla відкрила найбільшу станцію Supercharger у місті Кетлмен, штат Каліфорнія з 40 зарядними “колонками”. На території станції є невиличкий кафетерій і шоу-рум з фірмовими аксесуарами марки.

Фото: Графічна концепція зарядного комплексу Tesla Supercharger / electrek

На сьогоднішній день Tesla експлуатує 1130 станцій з 8496 колонками швидкісної зарядки Supercharger у Північній Америці, Азії, Європі та на Близькому Сході.

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