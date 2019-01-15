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Обслуговування та ремонт автомобіля без запчастин неможливі. Для багатьох дрібних СТО це величезна проблема, оскільки вони залежать від зовнішніх постачальників. Але якщо ремонтом і постачанням запчастин займається одна і та ж компанія, проблем з пошуком деталей не виникає.

Залежно від походження і способів продажу всі автомобільні запчастини можна розділити на три основних типи – оригінальні, неоригінальні (фірмові) і підробки (низької якості).

Оригінал або неоригінал?

Оригінальні запчастини – це деталі, що поставляються безпосередньо з заводу виробника автомобілів в заводській упаковці з фірмовою маркуванням. Такі запчастини абсолютно ідентичні тим, які стоять на автомобілі, що сходить з конвеєра заводу. Купуючи таку деталь, можна бути на 100% впевненим, що вона якісна та буде служити довго.

Оригінальні запчастини випускаються як самими автовиробниками (кузовне залізо, деталі салону), так і сторонніми заводами, (всі витратні матеріали, скло, оптика). Кожна деталь, яка надійшла на завод, проходить додатковий контроль. Але у оригінальних запчастин є один недолік – відносно висока ціна. Різниця в ціні між ідентичними оригінальними і неоригінальними деталями може бути істотною.

Неоригінальні, або фірмові запчастини – продукція, що випускається іншими заводами безпосередньо для ринку автозапчастин.

Неоригінальні запчастини можна розділити на кілька типів. Найбільш якісні – запчастини тих же виробників, які поставляють свою продукцію на конвеєри автовиробників. Зазвичай, це найбільші підприємства розвинених країн під відомими марками Bosch, Mann, Hella, Philips, Continental. Кожна з цих компаній є світовим лідером в своїй сфері діяльності і якість вироблених ними деталей не викликає сумнівів. Купуючи таку деталь, не доводиться переплачувати за бренд автовиробника, а якість деталей майже така ж, як у оригінальних.

Існують також запчастини європейських і японських виробників, які постачають свою продукцію тільки на ринок автозапчастин. Якість деталей цих виробників так само досить висока, але ціна ще нижча, ніж у більш іменитих компаній з першої групи.

Запчастини маловідомих компаній з Тайваню та Китаю істотно дешевше своїх німецьких і японських аналогів, але їх якість нижча. Зазвичай, вони служать мало, і міняти їх доводиться часто. Так що встановлювати їх з мотивів економії не варто.

У підсумку отримуємо, що оптимальним варіантом при виборі запчастин є неоригінальні запчастини відомих світових виробників – прийнятна ціна при високій якості. Оригінальні запчастини слід купувати, якщо автомобіль перебуває на гарантії. Купляти дешеві деталі можна лише за крайньої необхідності.

Дати споживачеві вибір

Важливо, щоб на СТО, яка ремонтує автомобіль, давали можливість вибору запчастин – оригінальних або неоригінальних. І дуже непогано, щоб у наявності були кілька видів деталей від різних виробників. В Корпорації УкрАВТО існує можливість вибору різних видів запчастин за рахунок спеціально створеної структури дистрибуції запчастин. Всього в арсеналі компанії більше 45 різних брендів автозапчастин.

На чолі цієї структури стоїть Центральний склад Дистриб'юторських компаній. У ньому зберігають деталі офіційні дистриб'ютори автомобілів, які водночас є імпортерами оригінальних запчастин – "АвтоКапітал", "Гранд Автомотів", "Фалькон-Авто", "Дженерал Авто Груп", "Сі Ей Автомотів". Також на даному складі зберігаються запчастини компанії ЗІП-Авто, яка поставляє в нашу країну оригінальні та неоригінальні запчастини інших брендів, додаткове обладнання, різні витратні та лако-фарбові матеріали. На центральному складі постійно присутні більше 100 тисяч найменувань запчастин на суму понад три мільйони гривень.

Центральний склад, розташований в Києві – це найбільший складський комплекс площею понад 20 тис. м2, оснащений сучасним складським обладнанням. На території логістичного центру розташований митний пост "Столичний", що забезпечує швидке і зручне митне оформлення імпортованих запасних частин.

Всі запасні частини, які ввозяться дистриб'юторською компанією з-за кордону, а також вироблені на внутрішньому ринку, зберігаються та розподіляються на центральному складі.

Логістика запасних частин здійснюється по всій території України. У кожному обласному центрі (за винятком Миколаєва), знаходяться великі Дилерські склади зберігання запасних частин торгово-сервісній мережі УкрАВТО. Крім того, у всіх областях є офіційні Дилерські підприємства, що входять до дилерської мережі УкрАВТО. На кожному такому підприємстві є свій, відносно невеликий склад запчастин.

Де знайти запчастину

Найоперативніші та найшвидші щодо оновлення склади – у дилерів. На них завжди є асортимент запасних частин, який на 100% покриває запити сервісу з проведення всіх видів технічного обслуговування. Також на них, як правило, є найбільш затребувані запчастини, необхідні для ремонтів середньої складності.

Добре себе зарекомендувала існуюча система попереднього запису клієнтів на проведення технічного обслуговування. Вона дозволяє подбати про наявність необхідних запасних частин і при необхідності завчасно їх доставити з регіонального або центрального складу.

Терміни поставки запасних частин з центрального складу становлять від 1-го до 2-х днів для Експрес-поставок в регіони і "день в день" для термінових замовлень по Києву.

Деякі запчастини, які бувають затребувані вкрай рідко, не зберігають навіть на центральному складі. Це деталі під ексклюзивні автомобілі, вироби інтер'єру, а також вузли і агрегати, які нечасто виходять з ладу. Якщо все-таки подібна деталь виявилася потрібна, відділ запчастин дилерського центру УкрАВТО замовляє їх з закордонного складу заводу-виробника. Максимальні терміни поставки запасних частин, за умови наявності на складах виробника, складають до 3-х місяців (за умови доставки з Китаю або Південної Кореї морським транспортом). При цьому завжди є можливість прискорити поставку до декількох тижнів, скориставшись авіацією.

Не забудьте про гарантії

У всій мережі автоцентрів Корпорації УкрАВТО діє гарантія як на продані запасні частини, так і на послуги з їх встановлення. Звичайно, можна привести запчастини, куплені самостійно в будь-якому іншому місці, але, швидше за все, їх ціна буде вище, а гарантійні умови будуть поширюватися тільки на виконані роботи з їх інсталяції.

Крім того, використання оригінальних запчастин, куплених у офіційного дилера, є обов'язковою умовою для автомобілів, які знаходяться на заводської гарантії. Встановлюючи запчастини сторонніх виробників, можна позбутися гарантії на автомобіль.