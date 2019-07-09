Британська дослідницька компанія Censuswide провела аналіз впливу автомобільних комп’ютерних ігор на стиль водіння і з'ясувала, що ігромани в реальному житті виявляються поганими водіями.

Результати опубліковані в The Telegraph. В рамках дослідження опитали 1250 осіб. 26 відсотків з тих, хто грають в компьютерні гонки, мають два або більше штрафу за перевищення швидкості. Серед тих, хто ніколи не грав в такі ігри, цей показник не перевищує 17 відсотків.

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В середньому геймери були помічені в 1,3 аварійних ситуацій на дорозі порівняно з 0,6 для всіх інших водіїв. При цьому респонденти, які грали в гоночні аркади і автосимулятори кожен день, оцінили свої реальні навички водіння в 8,7 бала за десятибальною шкалою, тоді як середній показник усіх респондентів був 7,84 бали.

Опитування також показало: 59 відсотків автомобілістів вважають, що комп'ютерні ігри створюють нереалістічние очікування від водіння в реальному житті, а 55 відсотків водіїв вважають, що творці відеоігор повинні приділяти більше уваги опрацюванню небезпек, які можна зустріти в реальному житті.

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