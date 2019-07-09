Британская исследовательская компания Censuswide провела анализ влияния автомобильных компьютерных игр на стиль вождения и выяснила, что игроманы в реальной жизни оказываются плохими водителями.

Результаты опубликованы в The Telegraph. В рамках исследования были опрошены 1250 человек. 26 процентов из тех, кто играют в компьютерные гонки, имеют два или более штрафа за превышение скорости. Среди тех, кто никогда не играл в гоночные игры, этот показатель не превышает 17 процентов.

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В среднем геймеры были вовлечены в 1,3 аварийных ситуаций на дороге на момент прохождения опроса по сравнению с 0,6 для всех других водителей. При этом респонденты, которые играли в гоночные аркады и автосимуляторы каждый день, оценили свои реальные навыки вождения в 8,7 балла по десятибалльной шкале, тогда как средний показатель всех респондентов был 7,84 балла.

Опрос также показал: 59 процентов автомобилистов считают, что компьютерные игры создают нереалистичние ожидания от вождения в реальной жизни, а 55 процентов водителей считают, что создатели видеоигр должны уделять больше внимания разработке опасностей, которые можно встретить в реальной жизни.

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