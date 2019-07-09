В Украине предлагают строить трассы из угольных отходов, как в ЕС. Эксперты: это экономнее на 30%

В нашей стране для строительства автодорог собираются использовать отходы теплоэлектростанций. Об этом шла речь на Форуме местного развития в Трускавце. "Сегодня" побывали там и выяснили преимущества технологии.

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При въезде в село Томашовцы на Ивано-Франковщине плохая дорога чувствуется сразу. По еще целым клочкам покрытия можно понять, что раньше здесь лежал асфальт, но совсем скоро оброс ямами, которые даже объехать можно. Впрочем, такая же ситуация с дорогами и в других украинских городах и селах: по данным Мининфраструктуры, у нас капитальный ремонт нужен больше 90% трасс.

Помочь с этим могли бы энергетики, что уже много лет практикуется в Европе. Там благодаря использованию отходов от сжигания на ТЭС угля (золошлаков) смогли решить экологические и инфраструктурные проблемы. Отходы вполне можно использовать для строительства трасс. Например, на ТЭС генерируется около 5 млн тонн таких отходов на золоотвалах. Такие отвалы есть в каждом регионе, где работают энергетические предприятия, а совсем скоро в стране места для них может и не остаться.

"Такие склады несут вред окружающей среде. Поэтому наша задача – сначала уменьшить количество отходов, а затем ликвидировать их и не вывозить на захоронение. Это возможно, ведь нужные технологии уже существуют", – рассказал нам министр экологии Остап Семерак.

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Это подтверждает и опыт европейских стран – там зола давно стала стройматериалом. "В Европе используют примерно 90% золошлаков. А в Чехии – и вовсе 99%! Эти отходы часто используют для замеса цемента, в строительстве дорог, а также в восстановлении ландшафтов", – объясняет проектировщик дорог из отходов Францишек Креста.

Зола со шлаком успешно могут заменить песок и щебень во время ремонта дорог. Надежность такой смеси уже проверена в украинских лабораториях.

"Золошлаковые материалы могут нам позволить повысить долговечность дорог и сэкономить на их строительстве до 30% стоимости", – уверен ученый Государственного дорожного научно-исследовательского института им. Шульгина Сергей Головко.

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Для внедрения технологии осталось убедить заказчиков строительства дорог использовать золу. "Мы должны ввести экологические критерии для закупки за госсредства, что даст приоритет вторичным материалам перед природными ресурсами", – считает коммерческий директор компании, занимающийся стратегическим управлением отходов промышленности Кристиан Ерыгин.

Согласен с ним и представитель Европейской ассоциации управления отходами. "Инициатива использования таких отходов может исходить от производителей, но должна быть и поддержка от власти. Этот материал однозначно дешевле, чем природные материалы. Если же мы их сливаем в отвал, мы еще и тратим много энергии", – объясняет Томаш Щигельский.

Первую дорогу из золошлаков планируют построить на Ивано-Франковщине. Ее опробуют грузовиками, а когда выносливость докажут, золошлаки начнут применять массово.

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