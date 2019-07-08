На Подольском мостовом переходе, который начали строить в 1993 году, начался демонтаж шпренгелей, который предшествует демонтажу временных опор. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"На Подольском мостовом переходе начался демонтаж шпренгелей, которые на период монтажа арки удерживали ее в форме проектной дуги. Работы происходят с постоянным геодезическим сопровождением в связи с высоким давлением элементов арки на шпренгеля. Как только этот процесс будет завершен, начнется демонтаж временных опор", – подчеркнул Дмитрий Давтян.

Читайте также: Камеры автофиксации научились фотографировать водителей с телефонами за рулем

Кроме этого, по словам заместителя председателя КГГА, на эстакаде на Трухановом острове устраивают тротуар в прогоне 19-29В и устанавливают короба для коммуникаций. Продолжается строительство эстакады на Русановских садах от опоры № 20 до опоры № 26. Ведется бетонирование свай путепровода на участке от ул. Центральной Садовой до железной дороги. Работы, как проинформировал Дмитрий Давтян, выполняются по установленному графику.