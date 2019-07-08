На Подільському мостовому переході, який почали будувати у 1993 році, розпочався демонтаж шпренгелів, що передуватиме демонтажу тимчасових опор. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

“На Подільському мостовому переході розпочався демонтаж шпренгелів, які на період монтажу арки утримували її у формі проектної дуги. Роботи відбуваються з постійним геодезичним супроводом у зв’язку із високим тиском елементів арки на шпренгелі. Як тільки цей процес буде завершено, розпочнеться демонтаж тимчасових опор”, – наголосив Дмитро Давтян.

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Окрім цього, за словами заступника голови КМДА, на естакаді на Трухановому півострові влаштовують тротуар в прогоні 19-29В та встановлюють короби для комунікацій. Триває спорудження естакади на Русанівських садах від опори № 20 до опори № 26. Ведеться бетонування паль шляхопроводу на ділянці від вул. Центральної Садової до залізниці. Роботи, як проінформував Дмитро Давтян, виконуються за визначеним графіком.