В Україні пропонують будувати траси з вугільних відходів, як в ЄС. Експерти: це економніше на 30%

У нашій країні для будівництва автодоріг збираються використовувати відходи теплоелектростанцій. Про це йшлося на Форумі місцевого розвитку в Трускавці. "Сьогодні" побували там і з'ясували переваги технології.

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При в'їзді до села Томашівці на Івано-Франківщині погана дорога відчувається відразу. За ще цілими клаптиками покриття можна зрозуміти, що раніше тут лежав асфальт, але зовсім скоро обріс ямами, які навіть об'їхати можна. Втім, така ж ситуація з дорогами і в інших українських містах та селах: за даними Мінінфраструктури, у нас капітальний ремонт потрібен більше 90% трас.

Допомогти з цим могли б енергетики, що вже багато років практикується в Європі. Там завдяки використанню відходів від спалення на ТЕС вугілля (золошлаків) змогли вирішити екологічні та інфраструктурні проблеми. Відходи цілком можна використовувати для будівництва трас. Наприклад, на ТЕС генерується близько 5 млн тонн таких відходів на золовідвалах. Такі відвали є в кожному регіоні, де працюють енергетичні підприємства, а зовсім скоро в країні місця для них може й не залишитися.

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"Такі склади несуть шкоду навколишньому середовищу. Тому наше завдання – спочатку зменшити кількість відходів, а потім ліквідувати їх і не вивозити на поховання. Це можливо, адже потрібні технології вже існують", – розповів нам міністр екології Остап Семерак.

Це підтверджує й досвід європейських країн – там зола давно стала будматеріалом.

"У Європі використовують приблизно 90% золошлаків. А в Чехії – і зовсім 99%! Ці відходи часто використовують для замісу цементу, в будівництві доріг, а також у відновленні ландшафтів", – пояснює проектувальник доріг з відходів Францішек Креста.

Зола зі шлаками успішно можуть замінити пісок і щебінь під час ремонту доріг. Надійність такої суміші вже перевірена в українських лабораторіях.

"Золошлакові матеріали можуть нам дозволити підвищити довговічність доріг і заощадити на їхньому будівництві до 30% вартості", – упевнений учений Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. Шульгіна Сергій Головко.

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Для впровадження технології залишилося переконати замовників будівництва доріг використовувати золу. "Ми мусимо ввести екологічні критерії для закупівлі за держкошти, що дасть пріоритет вторинним матеріалами перед природними ресурсами", – вважає комерційний директор компанії, що займається стратегічним управлінням відходів промисловості Крістіан Єригін.

Згоден з ним і представник Європейської асоціації управління відходами. "Ініціатива використання таких відходів може виходити від виробників, але має бути й підтримка від влади. Цей матеріал однозначно дешевший, ніж природні матеріали. Якщо ж ми їх зливаємо у відвал, ми ще й витрачаємо багато енергії", – пояснює Томаш Щигельськи.

Першу дорогу з золошлаків планують побудувати на Івано-Франківщині. Її випробують вантажівками, а коли витривалість доведуть, золошлаки почнуть застосовувати масово.

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