Силуэты наиболее популярных автомобилей в разных классах соединили в один рисунок. Смотрите, что из этого получилось.

Если у современных автомобилей снять логотипы и некоторые элементы самоидентификации, то они будут очень похожими друг на друга. Конечно, если это автомобили одного класса.

Австралийская страховая компания Budget Direct время от времени придумывает интересные идеи. Очередная из них – совместить автомобили одного класса – пикап, SUV, хэтчбек, седан, внедорожник, кабриолет и кроссовер.

В каждом классе дизайнеры взяли по 25 автомобилей и наложили их друг на друга. Что из этого получилось – смотрите на рисунках!

Напомним, что украинский дизайнер объяснил, почему у "семерки" BMW такие большие "ноздри".