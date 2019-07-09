Силуети найбільш популярних автомобілів у різних класах з'єднали в один малюнок. Дивіться, що з цього вийшло.

Якщо в сучасних автомобілів зняти логотипи та деякі елементи самоідентифікації, то вони будуть дуже схожими один на одне. Звичайно, якщо це автомобілі одного класу.

Австралійська страхова компанія Budget Direct, яка час від часу придумує цікаві ідеї. Чергова з них поєднати автомобілі одного класу - пікап, SUV, хетчбек, седан, позашляховик, кабріолет і кросовер.

В кожному класі дизайнери взяли по 25 автомобілів та наклали їх один на одного. Що з цього вийшло – дивіться на малюнках!

Нагадаємо, що український дизайнер пояснив, чому у "сімки" BMW такі великі "ніздрі".