За паспортними даними витрата пального нового гібрида від Geely має становити 3,8 л на 100 км, але фактична витрата сягає понад сім літрів, стверджують китайські таксисти.

Таксисти, які купили нові плагін-гібридні Emgrand, влаштували акцію протесту та вимагають повернути їм кошти.

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Кілька днів тому користувачі мережі завантажили відео, на якому видно, як біля входу в магазин Geely 4S на Daqing South Road у Хейлунцзяні зібралися кілька водіїв таксі гібридних таксі Emgrand L і Thor Hi·P, щоб захистити свої права.

Банер написом на кузові автомобіля показує: «Geely Raytheon Hi·P неправдиво рекламує, що витрата палива занадто велика і не відповідає рекламі, таксі не можуть собі це дозволити! Поверніть машину та сплатіть компенсацію! На акумуляторі гібрид має проїздити 100 кілометрів, а фактичний час автономної роботи становить 30 кілометрів».

Наразі Geely не відреагувала на інцидент.

Однак деякі користувачі мережі прокоментували, що це незаперечний факт, що електромобілі стикаються з проблемою скорочення терміну служби батареї тут через низьку температуру в Даціні, Хейлунцзян. Однак гібридний автомобіль споживає паливо швидше, ніж паливні транспортні засоби того самого рівня, що є дійсно неприйнятним.