По паспортным данным расход топлива должен составлять 3,8 л, но фактический расход составляет более 7 л. на сотню.

Таксисты, купившие новые плагин-гибридные Emgrand устроили акцию протеста и требуют вернуть им средства.

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Несколько дней назад пользователи сети загрузили видео, на котором видно, как у входа в магазин Geely 4S на Daqing South Road в Хэйлунцзяне собралось несколько гибридных такси Emgrand L и Thor Hi·P, чтобы защитить свои права.

Баннер надписью на кузове автомобиля показывает: «Geely Raytheon Hi·P ложно рекламирует, что расход топлива слишком велик и не соответствует рекламе, такси не могут себе это позволить! Поверните машину и оплатите компенсацию! На аккумуляторе гибрид должен проезжать 100 км, а фактическое время автономной работы составляет 30 км».

Пока Geely не отреагировала на инцидент.

Однако некоторые пользователи сети прокомментировали, что это неоспоримый факт, что электромобили сталкиваются с проблемой сокращения срока службы батареи здесь из-за низкой температуры в Дацине, Хэйлунцзян. Однако гибридный автомобиль потребляет топливо быстрее, чем топливные транспортные средства того же уровня, что действительно неприемлемо.