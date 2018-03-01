Флагман модельного ряду чеської марки Superb PHEV матиме запас ходу до 70 км суто на електричній тязі. Чекати на гібридну версію доведеться не менше двох років.

Офіційна презентація Skoda Superb PHEV очікується у 2019 році, живі ж автомобілі прибудуть до покупців не раніше 2020-го. Чого чекати від чеського флагмана?

За даними видання AutoExpress, флагманський ліфтбек та універсал з шильдом PHEV буде оснащуватись 1,4-літровим бензиновим двигуном та електричним мотором. Загальна потужність установки складатиме 215 кінських сил, йдеться у публікації, що посилається на одного з топ-менеджерів бренду Мартіна Грдличку.

Подібну силову установку можна знайти у Volkswagen Passat GTE. Однак, на відміну від німецького “родича”, котрий має літій-іонний акумулятор на 9,9 кВт*год, що дозволяє долати на чистій електроенергії до 50 км, шкодівський флагман матиме дещо більший діапазон екологічного ходу – до 70 км, завдяки акумулятору на 13 кВт*год.

Вивчивши ринковий попит, чеський автовиробник може використати цей рецепт і для кросовера Kodiaq, або ж зменшити його потужність до параметрів гібридних установок Karoq і Octavia, приводить британське видання слова Грдлички.

"Це не питання технології, але ми повинні бачити, чого очікують наші клієнти від такого продукту, і скільки вони готові платити за це, тому що гібридні системи [для виробника] – не безкоштовні. Отже, спочатку ми повинні бачити, як буде продаватись Superb, і отримати відгуки від наших клієнтів".

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