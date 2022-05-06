Кожен четвертий новий автомобіль у Європі, проданий у першому кварталі 2022 року, є легким або повним гібридом.

Про це свідчать результати ринків ЄС, країн ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) та Великобританія.

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За перші 3 місяці року було продано 700 209 гібридних автомобілів, що на 6,3% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Часткою ринку ці автомобілі вже досягають 25,4%. Якщо до них додати 236 991 гібридний автомобіль, що підключається (відбувається зниження на 6,1%), то загальна кількість забезпечує частку в 34%, що становить більше 1/3 ринку.

Проте зарядні гібриди поступаються електромобілям, продаж яких за квартал склали 325 285 одиниць. Це збільшення на 60,8% і означає частку ринку 11,8%. Для порівняння, частка гібридних моделей, що підключаються, становить 8,6%. Хоча вони зафіксували зниження на 21,4% порівняно з першими 3 місяцями минулого року.

На ринку Європи, як і раніше, домінують бензинові автомобілі. Їх результат – 1007715 одиниць, що означає частку в 36,6%. Ще помітніше зниження дизелів, яке становило 409 445 шт. (-34,6%). Їхня частка ринку вже становить 14,8%. Величезний відступ фіксують автомобілі на метані. За квартал їхній результат у Європі становить 6320 одиниць (-56%), що означає частку 0,2%. На протилежному полюсі знаходяться автомобілі на альтернативних видах палива (ЗВГ, етанол та ін.), продаж яких підскочив на 48,6% до 67 718 шт. Це означає частку ринку 2,4%.