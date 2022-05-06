Каждый четвертый новый автомобиль в Европе, проданный в первом квартале 2022 года, легкий или полный гибрид.

Об этом свидетельствуют результаты рынков ЕС, стран ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и Великобритания.

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За первые три месяца года было продано 700 209 гибридных автомобилей, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля рынка эти автомобили уже достигает 25,4%. Если к ним добавить 236 991 подключаемый гибридный автомобиль (происходит снижение на 6,1%), то общее количество обеспечивает долю в 34%, что составляет более 1/3 рынка.

Однако зарядные гибриды уступают электромобилям, продажи которых за квартал составили 325 285 единиц. Это увеличение на 60,8% и означает долю рынка 11,8%. Для сравнения, доля подключаемых гибридных моделей составляет 8,6%. Хотя они зафиксировали понижение на 21,4% по сравнению с первыми 3 месяцами прошлого года.

На рынке Европы по-прежнему доминируют бензиновые автомобили. Их результат – 1 007 715 единиц, что означает долю в 36,6%. Еще заметнее снижение дизелей, которое составляло 409 445 шт. (-34,6%). Их доля рынка составляет 14,8%. Огромное отступление фиксируют автомобили на метане. За квартал их результат в Европе составляет 6 320 единиц (-56%), что означает 0,2%. На противоположном полюсе находятся автомобили на альтернативных видах топлива (СУГ, этанол и др.), продажи которых подскочили на 48,6% до 67 718 шт. Это составляет долю рынка в 2,4%.