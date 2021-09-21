Захоплення світових політичних лідерів електромобілями може мати дуже негативні наслідки не тільки для навколишнього середовища, але й для економіки.

Глава компанії Toyota Акіо Тойода знову висловився негативно з приводу глобального тренду на електрифікацію, повідомляє Automotive News.

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На цей раз його мова торкнулася економіки Японії, якій різкий перехід на електричні автомобілі загрожує катастрофою з втратою мільйонів робочих місць. Щоб її уникнути, потрібно слідувати еко-трендам більш вдумливо: наприклад, зробити упор на гібриди як сполучна ланка між машинами з ДВС і електрокарами.

Топ-менеджер бачить два варіанти розвитку подій для японського автопрому: в першому випадку електрокари виробляються тільки на експорт, в другому їх виробництво повністю припиняється. Раніше Тойода вже критикував хайп навколо таких автомобілів і попереджав, що Японія залишилася б без електрики, якби весь автопарк країни перевели на акумулятори.

Другий сценарій може призвести до недовипуска більше восьми мільйонів автомобілів і втрати 5,5 мільйона робочих місць. "Якщо вони скажуть, що двигуни внутрішнього згоряння - це ворог, ми не зможемо виробляти майже ніяких автомобілів", - сказав Тойода.

За його словами, шлях до переходу на електротягу може бути розрахований окремо для кожної країни, з урахуванням особливостей місцевого автопрому і технологій. Таким чином директор Toyota відреагував на нову політику влади США, в рамках якої американців будуть спонукати до купівлі електромобілів. Проти неї виступила як Toyota, так і Honda, які продають за океаном гібридні автомобілі.

Бензоелектричні моделі - вже великий крок у цьому напрямку, впевнений Тойода. Вони коштують дешевше і можуть успішно продаватися в країнах, де поки відсутня інфраструктура для електромобілів, а також постійно розвиваються і стають "чистіше". Крім цього, гібриди, як перехідний етап між ДВС і електричними силовими установками, допоможуть пом'якшити удар по економіці різних країн - в тому числі Японії.

Cама Toyota випустила порядку 18,1 мільйона гібридних автомобілів. За підрахунками компанії, це вже зменшило вуглецевий слід так само, як якби марка продала 5,5 мільйона електрокарів.

Незважаючи на різку критику електрокарів, Toyota теж робить кроки у напрямку електрифікації. Раніше у вересні стало відомо, що японці вклали понад 13 мільярдів доларів в розробку і виробництво акумуляторів, які повинні забезпечити компанії конкурентні обсяги виробництва до 2030 року.