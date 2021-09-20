64-річний Акіо Тойода братиме участь у змаганні Suzuka 8 Hours на водневому спорткарі.

Toyota покладає великі сподівання і вкладає значні кошти у розробку водневих електромобілів паралельно з іншими типами екологічно нейтрального транспорту. Автоспорт – найкраще місце, аби довести ефективність і продуктивність машин, що працюють на водні.

Дізнайтесь також: На автодромі Сільверстоун в Англії будують котеджне містечко

Toyota Corolla Hydrogen вже встигла пройти кілька етапів змагань. Після кожних перегонів, команда вносила поліпшення в силову установку та оптимізувала роботу систем. Як і в попередніх змаганнях, болід заводської команди Toyota буде виставлений на перегони під банером ORC ROOKIE Racing, а президент Toyota Акіо Тойода візьме участь у перегонах, замість пілота Морізо.

У рух спорткар приводить силова установка на основі 1,6-літрового гібрида GR Yaris. Інженерам довелося допрацювати системи подачі пального та запалювання, а також додати чотири резервуари для зрідженого водню, запозичені у Toyota Mirai.

Фото: Toyota Corolla Hydrogen / Toyota, Paultan