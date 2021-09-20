64-летний Акио Тойода будет участвовать в соревновании Suzuka 8 Hours на водородном спорткаре.

Toyota возлагает большие надежды и вкладывает значительные средства в разработку водородных электромобилей параллельно с другими типами экологически нейтрального транспорта. Автоспорт – лучшее место, чтобы доказать эффективность и производительность машин, работающих на водороде.

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Toyota Corolla Hydrogen уже успела пройти несколько этапов соревнований. После каждой гонки, команда вносила улучшения в силовую установку и оптимизировала работу систем. Как и в предыдущих соревнованиях, болид заводской команды Toyota будет выставлен на гонки под баннером ORC ROOKIE Racing, а президент Toyota Акио Тойода примет участие в гонке, вместо пилота Моризо.

В движение спорткар приводит силовая установка на основе 1,6-литрового гибрида GR Yaris. Инженерам пришлось доработать системы подачи топлива и зажигания, а также добавить четыре резервуара для сжиженного водорода, заимствованные у Toyota Mirai.

Фото: Toyota Corolla Hydrogen / Toyota, Paultan