Глава Volkswagen заявив, що в переході на електромобілі немає сенсу без відмови від вугільної енергетики

Підсумки зустрічі глав країн “Великої сімки” розчарували генерального директора Volkswagen Герберта Дисса (Herbert Diess), оскільки він розраховував на прийняття лідерами конкретного плану щодо відмови від вироблення електроенергії за рахунок теплових електростанцій, що використовують вугілля. Електромобілі мають сенс тільки в разі їх зарядки від джерел відновлюваної енергії, заявив Дисс.

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Концерн Volkswagen не тільки є одним з найбільших автовиробників у світі, а й претендує на статус лідера в темпах переходу на електротягу. До кінця десятиліття компанія збирається випустити не менше 70 моделей електромобілів, а на ринку Європи до цього часу Volkswagen збирається збільшити їх частку до 70% серед продаваних автомобілів. Глава концерну вже виступав з критикою на адресу німецької влади, яка не поспішає відмовлятися від використання вугільних теплоелектростанцій.

“Цього недостатньо, G7! Розчаровує підсумок. Ми повинні відмовитися від вугілля раніше!” - прокоментував результати саміту “Великої сімки” Герберт Дисс в своєму Twitter. За його словами, заряджати електромобілі електрикою, що виробляється вугільними електростанціями - це нонсенс. Поширення таких авто має сенс тільки при переході на поновлювані джерела електроенергії.

Лідери країн-учасниць саміту G7 підтвердили прихильність ідеї якнайшвидшого відмови від фінансування будівництва нових теплоелектростанцій, що використовують вугілля в якості палива, але не виробили єдиного графіка повної відмови від експлуатації таких електростанцій. Було лише сказано, що процес завершиться десь в наступному десятилітті. Активна електрифікація транспорту значно збільшить потребу в генеруючих потужностях, і прискорювати відмову від використання електростанцій без достатньої кількості більш екологічних альтернатив лідери держав явно не поспішають.