Глава Volkswagen заявил, что в переходе на электромобили нет смысла без отказа от угольной энергетики

Итоги встречи глав стран “Большой семерки” разочаровали генерального директора Volkswagen Герберта Дисса (Herbert Diess), поскольку он рассчитывал на принятие лидерами конкретного плана по отказу от выработки электроэнергии за счет тепловых электростанций, использующих уголь. Электромобили имеют смысл только в случае их зарядки от источников возобновляемой энергии, заявил Дисс.

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Концерн Volkswagen не только является одним из крупнейших автопроизводителей в мире, но и претендует на статус лидера в темпах перехода на электротягу. К концу десятилетия компания собирается выпустить не менее 70 моделей электромобилей, а на рынке Европы к этому времени Volkswagen собирается увеличить их долю до 70% среди продаваемых автомобилей. Глава концерна уже выступал с критикой в адрес немецких властей, которые не спешат отказываться от использования угольных теплоэлектростанций.

“Этого недостаточно, G7! Разочаровывает итог. Мы должны отказаться от угля раньше!” – прокомментировал результаты саммита “Большой семерки” Герберт Дисс в своем Twitter. По его словам, заряжать электромобили электричеством, которое вырабатывается угольными электростанциями – это нонсенс. Распространение таких авто имеет смысл только при переходе на возобновляемые источники электроэнергии.

Лидеры стран-участниц саммита G7 подтвердили приверженность идее скорейшего отказа от финансирования строительства новых теплоэлектростанций, использующих уголь в качестве топлива, но не выработали единого графика полного отказа от эксплуатации таких электростанций. Было лишь сказано, что процесс завершится где-то в следующем десятилетии. Активная электрификация транспорта значительно увеличит потребность в генерирующих мощностях, и ускорять отказ от использования электростанций без достаточного количества более экологических альтернатив лидеры государств явно не спешат.