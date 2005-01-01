Минулий тиждень не був перенасичений автомобільними подіями, але цікаві повідомлення все ж з’являлися в ефірі. Нижче - найбільш популярні з них.

Найбільш резонансною новиною стала публікація про спільні рейди національної поліції і митниці з вилову «евробляхерів», які порушують митне законодавство. Спецоперація проходила в Одеській області.

Презентація нового BMW Х3, відбулася 27 січня 2018 року. Залежно від темпераменту водія BMW пропонує Х3 на вибір у п'яти варіантах силового агрегату. Діапазон цін на новий BMW X3 варіюється від 1 324 271 до 2 119 016 гривень.

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В січні 2018 року українці купили майже на 40% більше нових автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року. Усього було продано 6,6 тис. нових автомобілів. Лідером став японський бренд Toyota.

Інформація про те, хто може не боятися камер фото- відео фіксації, зараз актуальна. Адже введення нових законів, які дозволяють уникнути відповідальності за порушення ПДР, радує далеко не всіх. Втім, недосконалий закон ще навіть не підписаний Президентом.

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Акція протесту «евробляхерів» запланована на неділю 04 лютого 2018 року. Головна вимога організаторів - перегляд митного законодавства, що стосується легалізації вживаних автомобілів з Європи. Ймовірно, запланований автопробіг машин на еврономерах спричинить незручності для інших учасників дорожнього руху.