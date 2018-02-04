Користувачі автомобілів на іноземній реєстрації збираються провести чергову акцію протесту 04.02.2018 по всій Україні. Головна вимога - перегляд умов митного законодавства щодо вживаних автомобілів.

Незадоволені нинішнім митним законодавством користувачі автомобілів на іноземній реєстрації обіцяють зібратися у неділю 4 лютого на лівому березі Києва, пройти по головних вулицях столиці і дістатися до центру міста. Окрім того, подібні акції також пройдуть у інших містах України.

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Засновники громадської організації “АвтоЄвроСила” сподіваються на конструктивний діалог з представниками влади. На думку одного з організаторів акції, нинішні митні бар'єри для старих автомобілів з Європи були створені з метою захисту українських автовиробників від доступних вживаних автомобілів.

За переконанням організаторів акції, легалізація нерозмитненого автомобіля в Україні повинна обходитися в суму близько 500 євро.

Втім, якщо вартість легалізації вживаних авто становитиме 30-40% від вартості автомобіля в Європі, це теж буде хорошим результатом з точки зору організаторів акції протесту.

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Нагадаємо, що зараз в Україні діє закон про пільгове розмитнення автомобілів, які відповідають екологічним стандартам Євро-5. Ставки для їх легалізації помірні, завдяки чому кількість легалізованих за цим законом автомобілів лише за перший рік дії сягнула 50 тыс. авто.

Однак саме норма щодо обов’язкової відповідності ввезеного в Україну автомобіля екологічним нормам Євро5 стає на заваді розмитненню автомобілів, які зараз їздять Україною на єврономерах. Вона робить неможливим офіційне розмитнння машин страших 2010 року виготовлення, а серед “євроблях” більшість авто набагато старше цієї дати.

Саме перегляд цих норм митного законодавства та зменшення платежів при розмитненні є метою організаторів акції протесту.

Засновники громадської організації “АвтоЄвроСила” оголосили про свої наміри на прес-конференції у Києві, однак представників ЗМІ там майже не було.

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Зараз існує кілька схем, що дозволяють користуватися автомобілями на іноземній реєстрації і не платити за розмитнення автомобілів. Законність цих схем – питання досить спірне. Кількість автомобілів на іноземній реєстрації, які в зараз перебувають в Україні, досягає 600-800 тисяч.

Нагадаємо, що влада вирішила хитро позбутися авто на іноземних номерах.