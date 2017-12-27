Поки підбиваються підсумки року минулого і будуються плани на рік наступний, не зайвим буде згадати про тренди глобальні. Адже їх вплив може сильно допомогти при побудові планів на найближче майбутнє.

Автопілот

Один з головних трендів, який активно просувається багатьма автовиробниками, це системи автоматичного водіння. Вже зараз більшість нових автомобілів верхнього цінового сегмента вміють рухатися із заданою швидкістю, тримати дистанцію до транспортного засобу, який йде попереду, триматися в смузі і зчитувати дорожні знаки. У багатьох автовиробників є прототипи автомобілів, які здатні їздити без участі водія. Багато світових корпорації, що не мають відношення до виробництва автомобілів, теж займаються розробкою систем автономного водіння. Якщо цей напрямок буде розвиватися такими ж темпами, цілком ймовірно, що через 10-15 років водіння автомобіля в ручному режимі по дорогах загального користування буде вважатися явищем асоціальним і небезпечним.

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Електромобілі

Загальна електрифікація тренд давній, але масовість цього явища відчувається лише останні роки. Якщо за справу беруться такі компанії як BMW і Porsche, всі сумніви в успіху цього напрямку відпадають автоматично. Ті хто займаються електромобілями давно і вже встигли серйозно просунуться, скаржаться на брак виробничих потужностей. Навіть в Україні відчувається вплив цього загальносвітового тренда – продажі електромобілів ростуть величезними темпами.

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Мультимедійність

Третій тренд – мультимедійність. Він розвивався поступово, разом з розвитком інформаційних технологій. Зараз синхронізацією автомобіля з телефоном вже нікого не здивуєш, а хмарні сервіси давно стали звичним явищем. Навіть і діагностика автомобіля в on-line режимі не сприймається як щось неймовірне. Але розвиток систем автопілота дасть новий поштовх для розширення мультимедійних можливостей. Водія і пасажирів потрібно буде чимось зайняти поки автомобіль самостійно переміщується по дорозі.

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Уніфікація

Глобалізація автомобільного світу триває вже давно. Дрібні компанії об'єднуються у великі концерни, обмінюються технологіями і спільно розробляють різні рішення. Цілком ймовірно, що через кілька десятиріч кількість автомобільних корпорацій можна буде перерахувати на пальцях однієї руки. У кожного концерну буде кілька універсальних платформ, а різноманітність модельного ряду буде досягнута завдяки дизайну, кількості опцій і програмного забезпечення.

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Обмежений ресурс

Термін служби автомобілів з кожним роком стає все менше. Зараз маркетологи ставлять інженерам завдання таким чином, щоб по закінченні 5-8 років автомобіль періодично починав докучати власникові несправностями, які досить дорогі в усуненні. Робиться це для того, щоб автомобіліст задумався про покупку нового транспортного засобу. Це добре для індустрії і для суспільства в цілому. Те ж саме відбувається і на інших ринках. Цілком можливо, що в майбутньому автовиробники просто будуть припиняти підтримку застарілих транспортних засобів. Щось подібне зараз відбувається з телефонами та комп'ютерами.

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