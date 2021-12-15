Система під назвою Honda Road Condition Monitoring System поки що помічає лише недоліки розмітки, але її функціонал буде поступово розширюватись.

Інститут досліджень Honda спільно з Міністерством транспорту штату Огайо запустять пілотну програму, в рамках якої автомобілі надсилатимуть дорожній службі інформацію про місця з поганою розміткою.

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Honda розробила систему, яка використовує камери автомобіля і фіксує розмітку, яку “бачить”, оцінюючи її за колірною шкалою. Ідеальна розмітка отримує зелений колір, задовільна – жовтий, а проблемна – червоний. У разі повної відсутності розмітки на дорозі, буде надано сірий колірний код. Ці дані, а також координати GPS разом із фотографіями чи відео надсилаються органу, відповідальному за утримання доріг.

Глава департаменту транспорту Огайо Джек Марчбенкс зазначив, що відомство регулярно перевіряє дороги, але це трудомісткий процес, тому подібна система може допомогти швидше виявляти проблемні місця.

Наступним етапом для розробників системи моніторингу є можливість ділитися зібраною інформацією з іншими автомобілями, щоб водії були готові до ділянок із поганою розміткою. Особливо актуальною така інформація буде для машин з автономними системами управління, які орієнтуються на маркування. Далі функціонал буде розширюватись ще більше, однак поки Honda не пояснює, як саме.