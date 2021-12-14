Так звана нано-стрічка вважається проривним матеріалом для квантової електроніки.

Вчені з Дослідницького інституту Honda США (Honda Research Institute USA), разом з фахівцями найбільших університетів США, синтезували двовимірну “нано-стрічку, завтовшки всього в один атом. Матеріал у формі стрічки відкриває широкі можливості для майбутнього квантових комп’ютерів, каже японський автовиробник.

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Квантова обчислювальна техніка є майбутнім для комп’ютерів, а розроблена Honda технологія обіцяє стати майбутнім для квантової техніки. Нано-стрічка також дозволяє комп’ютерам виконувати одночасні обчислення ефективніше, ніж дозволяють сучасні технології.

Однак виготовлення надійних матеріалів для квантових комп’ютерів вже давно є проблемою. Новий же матеріал, що складається з одного або подвійного шару атомів, дозволяє створювати “стрічки” шириною до 10 нанометрів. Команда розробників показала, що новий матеріал може здійснювати квантовий транспорт електронів, відомий як коливання кулонівської блокади, при температурах близько 60 Кельвінів (–213 оC), тоді як матеріали, синтезовані звичайними методами, можуть робити це лише при температурах 4 Кельвіна (–233 оC). Це відкриває шлях до більш енергоефективних квантових пристроїв, каже Honda.

“Наша нова технологія росту вводить ширину як додатковий ступінь свободи в атомно-тонких шарових матеріалах”, – сказав д-р Аветик Арутюнян, старший науковий співробітник HRI-US. “Потенційні можливості застосування надзвичайно широкі. Ми бачимо безпосередні можливості для застосування у високошвидкісній електроніці з низьким споживанням енергії, спінтроніці, квантовому зондуванні, квантових і нейроморфних обчисленнях”.