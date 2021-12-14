Так называемая нанолента считается прорывным материалом для квантовой электроники.

Ученые из Исследовательского института Honda США (Honda Research Institute USA), вместе со специалистами крупнейших университетов США, синтезировали двумерную "наноленту, толщиной всего в один атом". Материал в форме фильма открывает широкие возможности для будущего квантовых компьютеров, говорит японский автопроизводитель.

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Квантовая вычислительная техника является будущим для компьютеров, а разработанная Honda технология обещает стать будущим для квантовой техники. Нанолента также позволяет компьютерам выполнять одновременные вычисления более эффективно, чем позволяют современные технологии.

Однако изготовление надежных материалов для квантовых компьютеров уже давно является проблемой. Новый же материал, состоящий из одного или двойного слоя атомов, позволяет создавать ленты шириной до 10 нанометров. Команда разработчиков показала, что новый материал может осуществлять квантовый транспорт электронов, известный как колебания кулоновской блокады, при температурах около 60 Кельвинов (-213оC), тогда как материалы, синтезируемые обычными методами, могут делать это только при температурах 4 Кельвина (-269оC ). Это открывает путь к более энергоэффективным квантовым устройствам, говорит Honda.

"Наша новая технология роста вводит ширину как дополнительную степень свободы в атомно-тонких слоевых материалах", – сказал д-р Аветик Арутюнян, старший научный сотрудник HRI-US. Потенциальные возможности применения чрезвычайно широки. Мы видим непосредственные возможности применения в высокоскоростной электронике с низким потреблением энергии, спинтронике, квантовом зондировании, квантовых и нейроморфных вычислениях”.