Honda щойно запатентувала новий електричний мотоцикл, який за дизайном дуже схожий на 125-кубовий Honda Grom.

Креслення показують, що байк - це не просто електричний Honda Grom, а нова модель, яка була розроблена як спеціально побудований електричний мотоцикл. Він поділяє значну частину стилю Grom, але в абсолютно новому дизайні.

Читайте також: Honda представила безпілотну газонокосарку: відео

Маленькі колеса та натхнення для спортивного стилю залишились. Але конструкція також включає декілька нововведень, таких як передня підвіска типу Hossack, яка включає подвійні поперечні важелі та моношток замість типової телескопічної вилки.

Байк побудований на монококовому шасі із закріпленим в середині електродвигуном та має односторонній задній маятник. Патент не включає жодних специфікацій продуктивності, але максимальна швидкість Honda Grom близько 88 км / год була б, ймовірно, актуальною і для такого мотоцикла.

Також незрозуміло, який тип акумулятора Honda планує використовувати в цьому міні-байку, але він потенційно може включати систему змінних акумуляторів від електричних скутерів Honda PCX.

Honda також є частиною консорціуму, що розробляє замінні електричні акумулятори для електричних мотоциклів разом з кількома іншими основними виробниками мотоциклів , і мотоциклу могло б бути призначено використовувати новий стандарт акумуляторів, розроблений з цього партнерства.

На додаток до стандартних компонентів, які ми зазвичай бачимо на цих типах мотоциклів, патенти Honda також демонструють деякі досить високотехнологічні речі. Маленькі камери заднього виду, встановлені в торцях панелі, замінюють дзеркала. Вони подають зображення безпосередньо на дисплей, встановлений на кермі. Навряд чи така система насправді буде застосована на серійному байку.

Інші електричні мотоцикли в стилі Honda Grom, такі як CSC City Slicker, досягли комерційного успіху, допомагаючи відкрити двері у двоколесний світ тим, хто раніше на мотоциклах не їздив.