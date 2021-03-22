Grass Miimo – це як робот-пилосос, тільки для газону.

Мрію про великий зелений газон псує лише необхідність його косити, щоб підтримувати форму. Але в 2017 році Honda представила роботизовану-косарку, що полегшує роботу. А тепер вивела в світ друге покоління автоматичної газонокосарки.

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Honda Grass Miimo працює так само, як і його попередник, тільки краще. Робочий діапазон автоматичної косарки становить 4000 квадратних метрів і вона може працювати на галявині перед домом, у саду чи на невеликій фермі.

Grass Miimo в значній мірі діє як робот-пилосос. Він потребує стаціонарної док-станції для зарядки та встановлення програми роботи користувачем. Потім робот косить газон, відбиваючись від будь-яких перешкод і залишаючись у встановленому просторі, а коли виявляє межу, змінює напрямок і косить траву довільно.

Коли закінчується заряд акумулятора, Grass Miimo просто повертається на свою зарядну базу, поки не буде готовий знову їхати.

Можна налаштувати Grass Miimo на будь-який час для роботи – вночі, вдень, вранці чи ввечері. А оскільки він електричний, звук зведений до мінімуму.

Косарка не працюватиме на траві довжиною більше 10 сантиметрів і не зможе піднятися на пагорб з нахилом більше 25 градусів.

Вартість Honda Grass Miimo поки не оголошена, однак відома ціна на попередню модель – близько 2500 доларів.