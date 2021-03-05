Лише 100 седанів у виконанні Legend Hybrid EX отримали технологію Honda Sensing Elite і тільки для японського ринку. Але це вже початок.

Компанія Honda представила оновлений бізнес-седан Honda Legend з системою автономного управління третього рівня. Це перший серійний автомобіль з таким рівнем самостійності.

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Система автопілотування Honda Sensing Elite працює за рахунок максимально деталізованих показань супутникової навігації і 3D-карт, а також численних камер і сенсорів, скануючих навколишній простір на 360 градусів.

Honda Sensing Elite вміє утримувати авто в обраній смузі, перебудовуватися і обганяти, сповільнюватися, прискорюватися і екстрено гальмувати. Але найголовніше, що, на відміну від систем другого рівня, тут водієві не потрібно постійно тримати руки на кермі.

Зазначимо, що Tesla Autopilot має систему другого рівня автономності за класифікацією SAE (Товариства автомобільних інженерів). Усього ж існує шість рівнів автопілота, починаючи з нульового. Третій клас відноситься до “умовної автоматизації”. Раніше жодна серійна машина в світі не отримувала автопілот вище другого рівня.

Комплекс Honda Sensing Elite, фактично, став чи не єдиним нововведенням для японського Honda Legend. Гібридна силова установка на основі 3,5-літрового бензинового мотора, роботизована коробка передач і повний приводід залишились без змін.

У Японії седан з комплексом Honda Sensing Elite вже доступний для замовлення за ціною від 11 мільйонів ієн – 2,8 мільйона гривень або 101 500 доларів.

Фото: Honda Legend Hybrid EX з системою автопілотування 3 рівня Honda Sensing Elite / Honda