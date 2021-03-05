Лишь 100 седанов в исполнении Legend Hybrid EX получили технологию Honda Sensing Elite и только для японского рынка. Но это уже начало.

Компания Honda представила обновленный бизнес-седан Honda Legend с системой автономного управления третьего уровня. Это первый серийный автомобиль с таким уровнем самостоятельности.

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Система автопилотирования Honda Sensing Elite работает за счет максимально детализированных показаний спутниковой навигации и 3D-карт, а также многочисленных камер и сенсоров, сканирующих окружающее пространство на 360 градусов.

Honda Sensing Elite умеет удерживать авто в выбранной полосе, перестраиваться и обгонять, замедляться, ускоряться и экстренно тормозить. Но самое главное, что, в отличие от систем второго уровня, здесь водителю не нужно постоянно держать руки на руле.

Отметим, что Tesla Autopilot имеет систему второго уровня автономности по классификации SAE (Общества автомобильных инженеров). Всего же существует шесть уровней автопилота, начиная с нулевого. Третий класс относится к “условной автоматизации”. Ранее ни одна серийная машина в мире не получала автопилот выше второго уровня.

Комплекс Honda Sensing Elite, фактически, стал едва ли не единственным новшеством для японского Honda Legend. Гибридная силовая установка на основе 3,5-литрового бензинового мотора, роботизированная коробка передач и полный привод остались без изменений.

В Японии седан с комплексом Honda Sensing Elite уже доступен для заказа по цене от 11 миллионов иен – 2,8 миллиона гривен или 101 500 долларов.

Фото: Honda Legend Hybrid EX с системой автопилотирования 3 уровня Honda Sensing Elite / Honda