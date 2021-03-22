Grass Miimo – это как робот-пылесос, только для газона.

Мечту о большом зеленом газоне портит лишь необходимость его косить, чтобы поддерживать форму. Но в 2017 году Honda представила роботизированную-косилку, что облегчает работу. А теперь вывела в свет второе поколение автоматической газонокосилки.

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Honda Grass Miimo работает так же, как и его предшественник, только лучше. Рабочий диапазон автоматической косилки составляет 4 тысячи квадратных метров и она может работать на лужайке перед домом, в саду или на небольшой ферме.

Grass Miimo в значительной степени действует как робот-пылесос. Он требует стационарной док-станции для зарядки и установки программы работы пользователем. Затем робот косит газон, отражаясь от любых препятствий и оставаясь в установленном пространстве, а когда обнаруживает границу, меняет направление и косит траву произвольно.

Когда заканчивается заряд аккумулятора, Grass Miimo просто возвращается на свою зарядную базу, пока не будет готов снова ехать.

Можно настроить Grass Miimo на любое время для работы – ночью, днем, утром или вечером. А поскольку он электрический, звук сведен к минимуму.

Косилка не будет работать на траве длиной более 10 сантиметров и не сможет подняться на холм с уклоном более 25 градусов.

Стоимость Honda Grass Miimo пока не объявлена, однако известна цена на предыдущую модель – около 2 500 долларов.