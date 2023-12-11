Honda відкликає 1,1 мільйона машин через відмову паливного насоса. Автовиробника сильно підвів постачальник комплектуючих.

Японська корпорація підтвердила, що у групі ризику 25 моделей для внутрішнього ринку, випущених із червня 2017 року до вересня 2020 року. На всіх автомобілях встановлений дефектний паливний насос Denso: через неякісний полімер подача бензину може бути обмежена, що призведе до зупинки двигуна. Керівник Denso вже вибачився перед партнерами та клієнтами.

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Honda заявила, що несправність паливного насоса стосується 1 138 046 машин, причому в списку є 204 спорткара NSX, ввезених в Японію зі США. Інші моделі масовіші: у групі ризику майже всі легковики для внутрішнього ринку, у тому числі кей-кари. У компанію Honda встигли звернутися зі скаргами 422 покупці.

Через паливні насоси Denso постраждала не тільки Honda: з березня 2020 року відгуки були змушені ініціювати Toyota, Daihatsu, Mazda і Subaru. Загалом довелося відремонтувати 3,83 мільйона машин, зібраних у Японії для внутрішнього та експортних ринків. Обійшлося без наслідків: випадків подій та травм не зафіксовано.

Для Honda грудневий відгук став другою глобальною кампанією за місяць: наприкінці листопада корпорація визнала дефект атмосферних двигунів V6 у чверті мільйона машин для ринку США.